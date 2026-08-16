Çin-Avrupa Arktik Ekspresi Başladı - Son Dakika
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Çin-Avrupa Arktik Ekspresi Başladı

Çin-Avrupa Arktik Ekspresi Başladı
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Yeni rota, Çin ile Avrupa arasında daha hızlı lojistik sağlıyor, nakliye süresini kısaltıyor.

HANGZHOU, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin-Avrupa Arktik konteyner ekspres rotası, yaz sezonunda cumartesi günü düzenli haftalık seferlere başlayarak Çin ile Avrupa arasında daha hızlı ve dirençli bir lojistik bağlantı oluşturdu.

Dubai Tower adlı konteyner gemisinin saat 19.00 sularında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Ningbo-Zhoushan Limanı'ndan hareket etmesiyle, rotadaki düzenli sezonluk seferler resmen başladı.

İşletmeci şirketin açıklamasına göre rota, Kuzeydoğu Arktik Geçidi'ni aşarak İngiltere'deki Felixstowe, Hollanda'daki Rotterdam, Almanya'daki Hamburg ve Polonya'daki Gdynia başta olmak üzere ana Avrupa limanlarına ulaşacak.

İlk deneme seferi Eylül 2025'te tamamlanan rota, Felixstowe Limanı'na yaklaşık 20 günde ulaşarak Süveyş Kanalı üzerinden yapılan yolculuk süresini neredeyse yarı yarıya indirmiş ve Çin-Avrupa yük treninden de daha hızlı ulaşım sağlamıştı.

Zhejiang Liman Lojistik Grubu Limited Şirketi Genel Müdürü Xin Jianning, "Bu rota, nakliye süresi ve tedarik zinciri güvenliği açısından sunduğu avantajlarla öne çıkıyor" dedi.

Dubai Tower, enerji depolama üniteleri, bataryalar, fotovoltaik modüller ve yeni enerjili araç parçaları gibi ağırlıklı olarak Yangtze Nehri Deltası'ndaki kentlerden sağlanan yüksek katma değerli ve sıcaklığa duyarlı ürünleri taşıyor.

Mevsimsel buzlanma koşulları nedeniyle esas olarak temmuz-ekim döneminde faaliyet gösterecek hatta, bu yıl en az sekiz sefer yapılması planlanıyor.

Çin Ticaret Bakanlığına göre Çin-AB mal ticareti, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarak 447,8 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Avrupa Arktik Ekspresi Başladı - Son Dakika

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