Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Rusya'da düzenlenecek toplantılara katılacak

Güncel

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang'ın 21-23 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek, Çin-Rusya Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 11. ve Çin-Rusya Enerji İşbirliği Komitesi'nin 21. toplantılarına eş başkanlık edeceğini ve 6. Çin-Rusya Enerji İş Forumu'na katılacağını duyurdu.

Sözcü Cuma günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding'in Rusya Federasyonu Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov ve Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın davetlisi olarak Rusya'ya gideceğini sözlerine ekledi.