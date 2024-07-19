Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Rusya'da düzenlenecek toplantılara katılacak - Son Dakika
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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Rusya'da düzenlenecek toplantılara katılacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang'ın Rusya'da düzenlenecek Çin-Rusya Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 11. ve Çin-Rusya Enerji İşbirliği Komitesi'nin 21. toplantılarına eş başkanlık edeceğini ve 6. Çin-Rusya Enerji İş Forumu'na katılacağını duyurdu. Ding, Rusya Federasyonu Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov ve Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın davetlisi olarak Rusya'ya gidecek.

19.07.2024 13:34
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BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang'ın 21-23 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek, Çin-Rusya Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 11. ve Çin-Rusya Enerji İşbirliği Komitesi'nin 21. toplantılarına eş başkanlık edeceğini ve 6. Çin-Rusya Enerji İş Forumu'na katılacağını duyurdu.

Sözcü Cuma günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding'in Rusya Federasyonu Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov ve Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın davetlisi olarak Rusya'ya gideceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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