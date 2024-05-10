Çin Başbakan Yardımcısı Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Başbakan Yardımcısı Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ı Ziyaret Edecek

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, 12-20 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ı ziyaret edecek. Ziyaret sırasında Çin-Özbekistan Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi 7. toplantısı gerçekleştirilecek.

10.05.2024 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong 12-20 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ı ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian Cuma günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Liu'nun ziyaret sırasında Çin-Özbekistan Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi 7. toplantısını gerçekleştireceğini belirtti.

Sözcü, Liu'nun ziyaretinin Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Zhumangarin ve Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov'un daveti üzerine gerçekleşeceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Başbakan Yardımcısı, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Çin, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakan Yardımcısı Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:37 Almanya’daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 16:18:21. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Başbakan Yardımcısı Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement