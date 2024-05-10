Çin Başbakan Yardımcısı Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ı Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong 12-20 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ı ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian Cuma günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Liu'nun ziyaret sırasında Çin-Özbekistan Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi 7. toplantısını gerçekleştireceğini belirtti.
Sözcü, Liu'nun ziyaretinin Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Zhumangarin ve Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov'un daveti üzerine gerçekleşeceğini kaydetti.
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