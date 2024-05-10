Çin Başbakanı Li Qiang, Xinjiang'ın kalkınması ve refahın artırılması için çağrıda bulundu

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URUMQİ, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin bir yandan yüksek kaliteli kalkınma için çaba gösterirken bir yandan da halkın refahını artırmak ve uzun vadeli istikrarı teşvik etmek üzere çalışması gerektiğini vurguladı.

Li, Xinjiang bölgesinde Salı gününden Perşembe gününe kadar süren denetim turu esnasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Xinjiang'ın İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın merkez bölgesinin inşasını teşvik ettiğini belirten Li, bölgenin iç kısımlarda kalan yerleşim yerleriyle güzergah üzerindeki ülkeler arasında daha iyi bağlantı oluşturması ve batıya açılan bir kapı haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Vize muafiyeti politikasının uygulamaya girmesinden sonra Xinjiang'a gelen yabancı turist sayısının önemli ölçüde arttığını söyleyen Li, ticaret, eğitim, tıbbi bakım, kültür ve turizm alanlarında uluslararası etkileşimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yerel şirketleri de ziyaret eden Li, Xinjiang bölgesinin enerji, tarım ürünleri işleme ve ekipman üretimi gibi yerel güçlerden istifade eden rekabetçi sektörlerin kalkınmasını desteklemesi gerektiğini belirtti.

Yerel yetkililerin insanların istihdamını ve gelirlerini artırmalarını ve tüm etnik gruplar arasında birliği teşvik etmeleri gerektiğini belirten Li ayrıca, Xinjiang bölgesine tüm çabalarını bir üst seviyeye çıkararak ülkenin genel kalkınmasına daha fazla katkıda bulunma çağrısı yaptı.