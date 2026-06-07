Çin-Belarus İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
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Çin-Belarus İşbirliği Gelişiyor

Çin-Belarus İşbirliği Gelişiyor
07.06.2026 12:00
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, Belarus ile işbirliğini derinleştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

MİNSK, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Belarus'un başkenti Minsk'te Belarus Birinci Başbakan Yardımcısı Nikolai Snopkov ile bir araya geldi.

Çin ile Belarus'un dost ve ortak iki ülke olduğunu ifade eden Han, iki ülke liderlerinin ulaştığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, stratejik karşılıklı güveni güçlendirmek ve iki halkın yararına olacak şekilde karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek için Belarus ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Han, iki ülke arasında güçlü bir ekonomik tamamlayıcılık ve geniş işbirliği olanakları bulunduğuna dikkat çekerek, Belarus ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye ve kazan-kazan işbirliği için yeni alanlar açmaya hazır olduklarını belirtti.

Çin-Belarus Sanayi Parkı'nın uluslararası bir sanayi merkezi haline getirilmesi için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunan Han, Çin pazarına daha fazla yüksek kaliteli Belarus ürününün girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Han ayrıca, her iki ülkeden de iki halk arasında daha yakın ilişkiler kurmak amacıyla gençlik değişim programlarının sayısını artırmalarını istedi.

Snopkov ise Belarus'un Çin'in olağanüstü kalkınma başarılarına hayran olduğunu ve Çin'in modernleşme sürecinin dünya barışına, kalkınmasına ve ortak refaha büyük katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Belarus'un her zaman Çin'in güvenilir ve sağlam stratejik ortağı olacağını belirten Snopkov, iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, halklar arası ilişkileri güçlendirmek ve endüstriyel işbirliğini genişletmek amacıyla mevcut ikili işbirliği mekanizmalarından tam olarak yararlanmak üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Politika, Belarus, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Belarus İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika

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