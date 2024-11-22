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Çin Bilim Kentleri Dünya Sıralamasında Önde

Çin Bilim Kentleri Dünya Sıralamasında Önde

Nature 2024 Bilim Kentleri Endeksi'nde en iyi 20 bilim kentinin yarısı Çin'de bulunuyor.

22.11.2024 14:28
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BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Nature dergisinin eki Nature 2024 Bilim Kentleri Endeksi'ne göre en iyi 20 bilim kentinin yarısı Çin'de bulunuyor.

Beijing'de düzenlenen bilim ve teknolojik inovasyon merkezleri ve bilim kentleri konulu bir forum sırasında Springer Nature tarafından çıkarılan ekte Beijing'in en iyi bilim kentleri arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi. Shanghai ikinci sırada gelirken New York üçüncü sırada yer alabildi.

Nature Bilim Kentleri Endeksi'ne göre Beijing, 2016 yılından bu yana dünyanın en iyi bilim kenti olmayı sürdürüyor. Öte yandan Çin kentleri, özellikle de Nanjing, Wuhan, Hangzhou, Hefei ve Xi'an gibi eyalet merkezleri, küresel olarak rekabet gücüne sahip bilim merkezleri olarak konumlarını büyük oranda güçlendirmiş durumda.

Nature Bilim Kentleri Endeksi, hızla gelişen bu kentlerin elektrikli araçlar ve güneş enerjisi gibi kilit öneme sahip teknoloji alanlarında uzman rolü oynadıklarını kaydetti.

Öte yandan endekse göre sağlık bilimleri alanında belirgin bir ilerleme olmasına karşın Çin kentleri bu alanda halen Batılı emsallerinin gerisinde bulunuyor.

Nature Bilim Kentleri Endeksi verilerine göre Beijing ve Shanghai'ın açık ara başı çekmesine karşın Çin'deki daha küçük bazı kentler kimya alanındaki üretimde sergiledikleri büyümeyle gelecekte bu iki kente rakip olabilir.

Fiziki bilimlerde ise ülkenin doğusundaki Nanjing, ilk kez Boston ve New York'u geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

Nature Bilim Kentleri Endeksi'ne göre sürdürülebilirlik ve ekolojinin korunmasına odaklanmayı sürdüren Çin, Dünya ve çevre bilimleri konusunda liderliğini pekiştiriyor. Beijing, Nanjing ve Guangzhou bu alanda ilk üçü oluşturuyor.

Tsinghua Üniversitesi Endüstriyel Kalkınma ve Çevresel Yönetişim Merkezi ve Springer Nature, forum sırasında ortaklaşa olarak 2024 Küresel İnovasyon Merkezleri Endeksi'ni de çıkardı.

Bu endekste Beijing, küresel olarak üçüncü sırada gelirken Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi altıncı sırada yer aldı. Shanghai ise Paris ve Tokyo'yu geride bırakarak yedinci sıraya yükseldi.

Küresel inovasyon merkezlerinin küresel ekonomik toparlanmaya güçlü destek verdiğini belirten Tsinghua Üniversitesi profesörü Xue Lan, Asya kentlerinin inovasyon ekolojisinde büyük ilerleme kaydettiğini sözlerine ekledi.

Springer Nature Büyük Çin Başkanı Arnout Jacobs, bilim kenti ya da inovasyon merkezinin tanımlanması konusunda iki endeksin birbirini tamamladığını ve iki endekste de Çin kentlerinin küresel araştırma ve inovasyon konularında açık şekilde yükseldiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, New York, Shanghai, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Çevre, Dünya, Son Dakika

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