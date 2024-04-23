Çin Büyükelçiliği, Almanya'da casusluk suçlamalarını reddetti

BERLİN, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Almanya Büyükelçiliği, "Çin'in Almanya'da casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenildiği" yönündeki suçlamayı sert bir dille reddetti.
Büyükelçiliğin Pazartesi günü Xinhua'ya gönderdiği yazılı açıklamada, "Alman tarafını, Çin'in imajını siyaseten manipüle ederek Çin'i kötülemek üzere casusluk iddiasını kullanmayı bırakmaya çağırıyoruz" ifadesi yer aldı.
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