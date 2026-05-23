Çin Büyükelçisi\'nden Güney Kore Medyasına Uyarı

SEUL, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Güney Kore Büyükelçisi Dai Bing, Güney Kore'deki tüm kesimleri yanlış bilgiler, ayrımcılık ve kışkırtıcı söylemlere karşı durmaya, Çin ile Güney Kore halkları arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu geliştirmeye çağırdı.

Dai, cuma günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a, Çin hakkında asılsız haberler üreterek Çin karşıtı duyguları körükleyen bazı yerel medya kuruluşlarını eleştirdiği için teşekkür etti.

Dai'nin bu açıklaması, Seoul Economic TV'nin Çin vatandaşlarının Seul'un Gangnam bölgesinde toplu olarak daire satın aldığını iddia eden bir haberin ardından kamuoyundan özür dilemesinin ardından geldi.

Lee, resmi açıklamanın ardından söz konusu haberi "kasten uydurulmuş sahte haber" olarak nitelendirdi.

Dai, bazı Güney Kore medya kuruluşlarının dikkat çekmek, çevrimiçi görünürlük kazanmak veya siyasi amaçlarla hareket ederek Çin hakkında defalarca yanlış ve uydurma bilgiler yaydığını, Çin ile Çin vatandaşlarının Güney Kore'deki imajını kasıtlı olarak zedelediğini ve ikili ilişkilerdeki iyileşmeyi baltaladığını söyledi.

"İfade özgürlüğü dedikodu yayma özgürlüğü değildir" ifadelerini kullanan Dai, ilgili medya kuruluşlarını gazetecilik etiğine uymaya, Çin ile ilgili haberleri gerçeklere dayandırmaya ve Çin ile Güney Kore halkları arasındaki karşılıklı anlayış, güven ve dostluğu güçlendirmek için daha fazla çaba göstermeye çağırdı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Seoul Economic TV orijinal haberi kaldırarak resmi hükümet verilerine dayanan revize edilmiş bir içerik yayımladı.