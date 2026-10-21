Çin, CERES-1 ile Şiguang IV-01 uydusunu Sarı Deniz'deki yüzer platformdan fırlattı - Son Dakika
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Çin, CERES-1 ile Şiguang IV-01 uydusunu Sarı Deniz'deki yüzer platformdan fırlattı

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Çin, Galactic Energy'nin CERES-1 roketiyle Şiguang IV-01 yer gözlem uydusunu Sarı Deniz'deki yüzer platformdan fırlattı. Bu, CERES-1'in 24'üncü, denizden yapılan 7'nci fırlatışı olurken uydu, Büyük Körfez Bölgesi ve Deniz İpek Yolu güzergahına yer gözlem hizmeti sunacak.

Çin, Galactic Energy şirketinin geliştirdiği taşıyıcı roket CERES-1 ile bir yer gözlem uydusunu uzaya yolladı.

Xinhua'nın haberine göre, "Şiguang IV-01" uydusu, ülkenin kuzeyindeki Şandong eyaletinin açıklarında Sarı Deniz'deki yüzer platformdan fırlatıldı.

Bu, CERES-1 roketiyle yapılan 24'üncü ve denizden yapılan 7'nci fırlatış oldu.

Alçak Yer Yörüngesi'ne yollanan uydu, Çin'in güneyindeki Guangdong-Hong Kong-Makau Büyük Körfez Bölgesi ile Deniz İpek Yolu güzergahındaki alçak irtifalı bölgeler için yer gözlem hizmetleri sağlayacak.

Denizden fırlatış yapan ilk özel şirket

CERES-1'in geliştiricisi Galactic Energy, 6 Eylül 2023'te denizdeki yüzer platformdan 4 uydu fırlatarak bunu başarabilen ilk özel şirket olmuştu.

19 metre uzunluğunda ve 1,4 metre genişliğindeki roket, Alçak Yer Yörüngesi'ne 500 kilogram, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 300 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak, Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "TL-2 Y1", Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çin, CERES-1 ile Şiguang IV-01 uydusunu Sarı Deniz'deki yüzer platformdan fırlattı - Son Dakika
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