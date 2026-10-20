Çin, çift kullanımlı dron ve bağlantılı teknolojilerde ihracatı lisansa bağlayacak - Son Dakika
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Çin, çift kullanımlı dron ve bağlantılı teknolojilerde ihracatı lisansa bağlayacak

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Çin, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip dronlar ve bağlantılı teknolojiler için ihracat kontrolü getireceğini bildirdi. Belirtilen özelliklerdeki ürünlerin ihracatı lisansa tabi olacak, başvurular ulusal güvenlik ve silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla değerlendirilecek.

Çin, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip olduğu gerekçesiyle bazı insansız hava araçları (dron) ve bağlantılı teknolojiler için ihracat kontrolü getireceğini bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel İdaresi ve Merkezi Askeri Komisyon Donanım Geliştirme Dairesinin yayınladığı ortak açıklamada, insansız hava araçları için geliştirilen otopilot teknolojisi, insansız hava araçlarının geliştirilmesi, üretimi ve kullanılmasına yönelik bazı teknolojiler, bazı özel donanımlara sahip insansız hava araçları ile insansız hava araçları için geliştirilen motorların ihracatına ilişkin kontrol tedbirlerini düzenleyeceği ve iyileştireceği belirtildi.

Açıklamada, insansız hava araçlarının, doğası itibarıyla askeri ve sivil ikili amaçlarla kullanılabileceğine işaret edilerek, belirtilen özelliklere sahip ürünlerin ihracatının lisansa tabi olacağı ifade edildi.

Tedbirlerin, Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını güvence altına almayı ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülüklere uymayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, Çin hükümetinin küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumaya bağlı olduğu, söz konusu ürünlerin ihracatı için yapılacak lisans başvurularını yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak değerlendireceğini, şartları karşılayan başvurulara onay vereceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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