Cin Çıkarma İddiası: Sanığa 8 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika
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Cin Çıkarma İddiası: Sanığa 8 Yıl 4 Ay Hapis

20.06.2025 14:36
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Kayseri'de cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan İ.K., 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de cin çıkarma iddiasıyla C.A.'ya (18) cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen tutuklu sanık İ.K. (52), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2024'te Yahyalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan C.A., dayısının arkadaşının önerisi ile kendisini 'hoca' olarak tanıtan İ.K.'nin evine gitti. İ.K.'nin C.A.'yı kimsenin bulunmadığı bir odaya alarak, cin çıkarma iddiasıyla istismar ettiği ileri sürüldü. C.A.'nın durumu okulda rehberlik öğretmenine anlatmasının ardından tutulan tutanak sonrası gözaltına alınan İ.K. tutuklandı. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede İ.K. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs etme' suçundan dava açıldı. Develi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık İ.K., mağdur C.A. ile taraf avukatları hazır bulundu.

İNDİRİMLİ CEZA VE BERAAT

İ.K. savunmasında suçsuz olduğunu belirtip, tahliyesini ve beraatini isterken; sanık avukatları da mağdurun çelişkili beyanları olduğunu ve istismara karşı somut delil olmadığını savunarak, müvekkillerinin beraat ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık İ.K.'yi, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 8 yıl 4 aya düşürdü. Heyet, 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs etme' suçundan ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

'BENİM İŞİME KARIŞMA'

Karar sonrası DHA'ya konuşan C.A., girdiği bunalımdan dolayı dayısının arkadaşının önerisi ile İ.K.'ya gittiğini söyleyip, "Elimin içine bazı işaretler çizdi. Sırtımı açmamı istedi. Neden böyle yaptığını sorduğumda ise 'Benim işime karışma' diyerek tersledi. 'İçinde şu an 5 tane cin var. 2'si hamile 3'ü de vücudunda geziyor' dedi. Para ile vereceği kolyeyi takmazsam, cinler bize musallat olurmuş. Babamlara da bana inanmamalarını söylemiş. 'Onun söylediği şeyler yalan, ona bunları içindeki cinler söyletiyor' demiş. Ailem de bu yüzden bana inanmıyordu. Tedavi ederken kapı kapalıydı. Çıkmak istedim ama beni çıkarmadı" diye konuştu.

'AİLELER, ÇOCUKLARINA GÜVENSİNLER'

Ailesinin kendisine inanmaması sonrası okuldaki öğretmenlerine durumu anlattığını da söyleyen C.A., "Okula gittiğimde din kültürü öğretmenime olayı anlattım. Bu olayın normal olup olmadığını sordum. O da normal olmadığını ve istismara girdiğini söyledi. Uzun süre evden dışarı çıkamadım. Psikolojim bozuldu. Nereye baksam içimde bir kuşku vardı. Karardan dolayı da mutluyum. Adalet yerini buldu. Böyle insanlara kimse inanmasın. Aileler de çocuklarının laflarına güvensinler ve inansınlar" dedi. C.A.'nın avukatı Şeyma Kıranatlı ise "Biz yılmadık, mağdur müvekkilimiz gibi birçok genç kızımızın bu durumdan muzdarip olmaması için savaşımızı verdik. Lütfen aileler, hacı hoca adı altında dini kötüye kullanarak, kız çocuklarına yaklaşan kişilere itibar etmesin. Çocuklarına lütfen inansınlar" diye konuştu.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Mahkeme, Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cin Çıkarma İddiası: Sanığa 8 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika

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