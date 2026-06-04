Çin Çocuk Bakımı İçin 99,9 Milyar Yuan Ayırdı

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, ulusal çocuk bakımı destek sistemini güçlendirme çalışmaları kapsamında merkezi hükümet fonlarından çocuk bakımı destekleri için 99,9 milyar yuan (yaklaşık 14,65 milyar ABD doları) tahsis etti. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 10,6'lık artışa işaret ediyor.

Bakanlığa göre, 2026'da yerel yönetim katkılarıyla birlikte çocuk bakım desteklerine ayrılan toplam kaynağın yaklaşık 110 milyar yuana ulaşması bekleniyor.

Desteklerin dağıtımının istikrarlı şekilde sürdüğü belirtilirken, değerlendirme ve ödeme süreçlerinin çeşitli kademelerdeki sağlık otoriteleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Bakanlık, söz konusu desteklerin titiz şekilde yönetilmesi, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve doğum dostu bir toplumun teşvik edilmesi amacıyla Ulusal Sağlık Komisyonu ile işbirliğini sürdüreceğini bildirdi.