Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Budapeşte'ye gitti - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Budapeşte'ye gitti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Macaristan\'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Budapeşte\'ye gitti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Çarşamba günü Budapeşte'ye gitti. Xi, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, Çin ve Macaristan'ın iyi dostlar ve iyi ortaklar olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması amacıyla yeni bir yol haritasının belirleneceği vurgulandı.

09.05.2024 12:08
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BUDAPEŞTE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Çarşamba günü Budapeşte'ye gitti.

Xi, kente varışında yaptığı yazılı açıklamada, Çin ve Macaristan'ın karşılıklı güven ilişkisine sahip iyi dostlar ve iyi ortaklar olduğunu kaydetti.

"Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Başbakan Viktor Orban'ın nazik daveti üzerine güzel ülke Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" diyen Xi, Çin hükümeti ve halkı adına Macar hükümeti ve halkına en içten selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

Macaristan'ın köklü tarihi ve derin kültürel mirasıyla bilindiğine işaret eden Xi, Macar halkının çalışkan, zeki, açık, kapsayıcı, öncü ve yaratıcı olduğunu vurguladı.

Macaristan hükümeti ve halkının son yıllarda ekonomik ve sosyal kalkınmada etkileyici bir ilerleme kaydederek kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirten Xi, "Çin hükümeti ve halkı, iyi bir dost ve kapsamlı bir stratejik ortak olarak sizin başarılarınıza gönülden seviniyor" ifadesine yer verdi.

Macaristan, 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ve diplomatik ilişki kuran ilk ülkelerden biri oldu. İki ülke 2004 yılında dostane ve işbirliğine dayalı ortaklık kurmaya karar verdi.

Xi, 2017 yılında ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltilmesiyle, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin geliştirilip hızlandırıldığını ve geleneksel Çin-Macaristan dostluğuna yönelik halk desteğinin güçlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, iki ülkenin son yıllarda sık sık üst düzey temaslarda bulunduğunu, karşılıklı güveni derinleştirdiğini, Kuşak ve Yol işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini, halklar arası ve kültürel etkileşimin canlandığını, uluslararası ve bölgesel meselelerde yakın koordinasyon ve işbirliği yürütüldüğünü ifade etti.

Xi, "Karşılıklı saygı, hakkaniyet, adalet ve kazan-kazan işbirliğini içeren yeni bir uluslararası ilişkiler türü inşa etme konusunda iyi bir örnek oluşturduk" dedi.

Bu yılın Çin-Macaristan diplomatik ilişkilerinin 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, bunun ikili ilişkilerin gelişmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok, Başbakan Orban ve diğer Macar yetkililerle görüşmek için sabırsızlandığını vurgulayan Xi, Çin-Macaristan ilişkilerinde büyük atılımlar yapmak ve ilişkileri daha yüksek bir seviyeye taşımak amacıyla işbirliği ve kalkınma için yeni bir yol haritasının ana hatlarını birlikte belirleyeceklerini kaydetti.

Xi, "Uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin, Çin ve Macaristan'ın ikili ilişkileri her zaman geniş bir perspektiften ve uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirip ele alacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, "Güçlü ve kararlı çabalar sarf ederek, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme hedefi doğrultusunda birlikte çalışacak ve dünya barışı, istikrarı, kalkınması ve refahına gereken katkıyı sunacağız" dedi.

Xi, "İki tarafın ortak çabalarıyla, bu ziyaretin tam bir başarıya ulaşacağına ve Çin-Macaristan ilişkilerinde daha da parlak bir geleceği başlatacağına eminim" ifadesini kullandı.

Xi, Budapeşte Havalimanı'nda Başbakan Viktor Orban ve eşi tarafından karşılandı. Macaristan hava sahasına girdikten sonra Xi'nin uçağına, Macaristan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları eşlik etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Budapeşte'ye gitti - Son Dakika

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