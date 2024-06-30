Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi'ne katılacak

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BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 3-4 Temmuz tarihleri arasında Astana'da düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Toplantısı'na katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying'in Pazar günü yaptığı açıklamaya göre Xi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın daveti üzerine Kazakistan ve Tacikistan'da resmi ziyaretlerde bulunacak.