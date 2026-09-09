Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kuzey Kore\'nin kuruluşunun 78. yıldönümü dolayısıyla Kim Jong-un\'u kutladı

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 78. yıldönümü vesilesiyle Kuzey Kore Devlet İşleri Komisyonu Başkanı ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un'a tebrik mesajı gönderdi.

Xi çarşamba günkü mesajında, son 78 yılda Kore İşçi Partisi'nin liderliğinde Kuzey Kore halkının kendi gücüne dayanarak, birlik içinde ve büyük çaba göstererek sosyalist inşanın çeşitli alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Özellikle son yıllarda Kim'in liderliğinde Kore İşçi Partisi ve Kuzey Kore halkının ekonomik ve sosyal kalkınmayı ilerletmek için büyük çaba göstererek bir dizi başarı elde ettiğini belirten Xi, Çin'in bu başarılardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Xi, kardeş Kuzey Kore halkının, Kore İşçi Partisi'nin 9. Kongre'sinde belirlenen hedef ve görevleri kesinlikle başaracağını ve parti ile devletin kalkınmasında sürekli olarak yeni ufuklar açacağına olan inancını dile getirdi.

Çin ve Kuzey Kore'nin iyi günde ve kötü günde birbirine destek olan sosyalist dost komşular olduğunu vurgulayan Xi, ikili ilişkileri koruma, pekiştirme ve geliştirmenin Çin Komünist Partisi ve Çin hükümetinin değişmez politikası olduğunun altını çizdi.

Haziran ayında Kuzey Kore'ye devlet ziyaretinde bulunarak Kim ile yeniden bir araya geldiğini hatırlatan Xi, bu görüşmeyle iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminde yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

Xi, bölgesel ve küresel barış, istikrar, kalkınma ve refahın teşvik edilmesine daha büyük katkı sağlamak amacıyla, iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkilere stratejik rehberlik sağlamayı sürdürmek, her iki tarafın parti ve devlet çalışmalarını ortaklaşa ilerletmek, iki halkın refahını sürekli artırmak ve aralarındaki dostluğu derinleştirmek üzere Kim ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.