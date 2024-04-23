Çin\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çin'in başkenti Pekin'de kutlandı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde 23 Nisan dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe konuk olan Çinli çocuklar, Türk akranlarıyla eğlenerek bayram coşkusunu yaşadı.

Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasının, Türk ulusunun bağımsızlığa ve kendi kaderini belirleme iradesine bağlılığını ortaya koyduğunu belirterek, Atatürk'ün bugünü, ulusun geleceğin bekçisi olarak gördüğü çocuklara emanet ettiğini dile getirdi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyada çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliği taşıdığını vurgulayan Büyükelçi Musa, "23 Nisan, sınırları aşan, yerkürenin her köşesinden çocukları dostluk ruhu içinde bir araya getiren bir gündür. 23 Nisan, milletine, etnik kökenine ve geçmişine bakılmaksızın her çocuğun değerini, onurunu ve potansiyelini kutladığımız bir gündür." dedi.

Musa, 23 Nisan'ın ayrıca, insanlığa Gazze gibi savaşların yıktığı bölgelerdeki çocukların da yaşam, eğitim ve sağlık gibi evrensel haklara sahip olduğunu hatırlatması gerektiğini vurguladı.

Pekin Büyükelçiliği'ndeki 23 Nisan kutlamasına Çin'de yaşayan Türk vatandaşları ve çocuklarının yanı sıra Çinli çocuklar da ilgi gösterdi. Türk ve Çinli çocuklar, şiir ve müzik dinletileri ile dans gösterileri sahneleyerek birlikte eğlendi.