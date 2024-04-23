Çin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Çin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Çin\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çin'in başkenti Pekin'de kutlandı. Pekin Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte, Türk ve Çinli çocuklar bir araya gelerek bayram coşkusunu yaşadı. Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, konuşmasında 23 Nisan'ın ulusun geleceğin bekçisi olarak görülen çocuklara emanet edildiğini vurguladı ve bayramın dünyada çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olduğunu belirtti. Ayrıca, 23 Nisan'ın savaşların yıktığı bölgelerdeki çocukların da evrensel haklara sahip olduğunu hatırlatması gerektiğini söyledi. Kutlamaya Türk ve Çinli çocukların yanı sıra Çin'de yaşayan Türk vatandaşları da katıldı.

23.04.2024 15:54
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çin'in başkenti Pekin'de kutlandı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde 23 Nisan dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe konuk olan Çinli çocuklar, Türk akranlarıyla eğlenerek bayram coşkusunu yaşadı.

Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasının, Türk ulusunun bağımsızlığa ve kendi kaderini belirleme iradesine bağlılığını ortaya koyduğunu belirterek, Atatürk'ün bugünü, ulusun geleceğin bekçisi olarak gördüğü çocuklara emanet ettiğini dile getirdi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyada çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliği taşıdığını vurgulayan Büyükelçi Musa, "23 Nisan, sınırları aşan, yerkürenin her köşesinden çocukları dostluk ruhu içinde bir araya getiren bir gündür. 23 Nisan, milletine, etnik kökenine ve geçmişine bakılmaksızın her çocuğun değerini, onurunu ve potansiyelini kutladığımız bir gündür." dedi.

Musa, 23 Nisan'ın ayrıca, insanlığa Gazze gibi savaşların yıktığı bölgelerdeki çocukların da yaşam, eğitim ve sağlık gibi evrensel haklara sahip olduğunu hatırlatması gerektiğini vurguladı.

Pekin Büyükelçiliği'ndeki 23 Nisan kutlamasına Çin'de yaşayan Türk vatandaşları ve çocuklarının yanı sıra Çinli çocuklar da ilgi gösterdi. Türk ve Çinli çocuklar, şiir ve müzik dinletileri ile dans gösterileri sahneleyerek birlikte eğlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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