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Çin'de 6,2 büyüklüğündeki depremde 105 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'de 6,2 büyüklüğündeki depremde 105 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi. Deprem sonucunda 199 kişi yaralanırken, 6.381 ev hasar gördü. Komşu Qinghai eyaletinde ise 13 kişi hayatını kaybetti.

Çin\'de 6,2 büyüklüğündeki depremde 105 kişi hayatını kaybetti
19.12.2023 - 10:03,
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JİSHİSHAN, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde Pazartesi gecesi meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nin Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre deprem Pazartesi günü saat 23.59'da, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Liugou kasabası, Gansu eyaletinin Linxia Hui Özerk İli'ne bağlı Jishishan Bao'an, Dongxiang ve Salar Özerk İlçesi ilçe merkezinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Deprem nedeniyle Jishishan'da 199 kişi yaralanırken 6.381 ev hasar gördü. Eyalet acil durum yönetim departmanı sözcüsü Han Shujun, basın toplantısında yaptığı açıklamada, sabah saat 08.00 itibarıyla en şiddetlisi 4,0 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı sarsıntının kaydedildiğini söyledi.

Kırsal kesimdeki bazı yollarda hasara yol açan deprem bazı bölgelerde elektrik kesintilerine ve telekomünikasyon arızalarına da neden oldu. Bakım personeli, hasar gören altyapıyı tamir etmek için gece boyu çalıştı.

İlk haberlere göre depremi güçlü şekilde hisseden komşu Qinghai eyaletinde de 13 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
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