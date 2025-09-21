Çin\'de üçüncü seviye \'acil durum\' ilanı: Chikungunya virüsü yayılıyor

Sivrisineklerden bulaşan Chikungunya virüsü Çin'de yayılmaya devam ediyor.

VAKA SAYISI 1714'E YÜKSELDİ, 'ACİL DURUM' İLAN EDİLDİ

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Ciangmın şehri sağlık otoriteleri, salgın nedeniyle 3. seviye "halk sağlığı acil durumu" ilan etti. Şehirde 19 Eylül'e dek 1714 vaka tespit edilirken, vakaların tamamının hafif düzeyde olduğu, ağır hasta ve can kaybının görülmediği kaydedildi.

SON DERECE BULAŞICI

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı Chikungunya ateşi, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve daha dar ölçekte Avrupa'da salgınlara yol açabilen son derece bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor.

BU BELİRTİLERLE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteren hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.

VAKA SAYISI GÜNDE 600'E KADAR ÇIKMIŞTI

Çin'de en son ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde Chikungunya ateşi salgını meydana gelmiş, vaka sayısı günde 600'e kadar çıkmıştı.