Çin'de Ejderha Teknesi Festivali'nde Zongzi'nin Yapımı

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1. Zongzi'nin yapımından çeşitli görüntüler

Çin'de düzenlenen Ejderha Teknesi Festivali'nin geleneksel bir lezzeti olan zongzi, yapışkan pirinçten yapılan bir tür dolma.

Zongzi, kırmızı fasulye ezmesi veya hurma gibi tatlı iç harçlarla doldurularak hazırlanan farklı çeşitleriyle biliniyor. Bu geleneksel lezzet, Çin'in Yunnan eyaletinde yaratıcı ve göz alıcı şekillerde yapılarak festivalin ruhunu yaşatıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV).