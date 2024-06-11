Çin'de Ejderha Teknesi Festivali tatilinde seyahatlerde artış yaşandı

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BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'de üç günlük Ejderha Teknesi Festivali tatilinde seyahat faaliyetlerinde kayda değer artış görüldü. Ulusal Göç İdaresi tarafından Salı günü açıklanan verilere göre, tatil süresince bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artışla toplam 5,75 milyon giriş ve çıkış seyahati kaydedildi.

Seyahatlerin yaklaşık 2,47 milyonu Çin anakarası sakinleri, 2,78 milyonu Hong Kong, Makao ve Taiwan sakinleri ve 507.000'i yabancı uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirildi.

Çin'de önemli bir geleneksel bayram olan Ejderha Teknesi Festivali, ay takvimindeki 5. ayın 5. gününde kutlanıyor. Festival bu yıl 10 Haziran'a denk geldi. Tatilin hafta sonuyla birleşmesi sayesinde insanlar 8-10 Haziran tarihleri arasında üç günlük bir tatilin keyfini çıkardı.