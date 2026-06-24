Çin'de İki Japon Vatandaşı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çin'de İki Japon Vatandaşı Gözaltına Alındı

24.06.2026 15:28
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Japonya, iki vatandaşının Çin'de yasaklı ürün kaçakçılığı şüphesiyle gözaltında olduğunu açıkladı.

Japonya hükümeti, Çin'in ithalatı ve ihracatı yasaklanan ürünleri ülke dışına kaçırdıkları şüphesiyle iki Japon vatandaşını gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kihara, Çinli gümrük yetkililerinin, Şinyang ve Dalian kentlerindeki Japon konsolosluklarına iki Japon vatandaşının gözaltına alındığını bildirdiğini aktardı.

Söz konusu kişilerin Çin'in ithalatı ve ihracatı yasaklanan ürünlerinin kaçakçılığını yaptıkları şüphesiyle mayısta gözaltına alındığını aktaran Kihara, Japon hükümetinin gerekli konsolosluk desteğini sağladığını belirtti.

Kihara, soruşturma gizliliği gerekçesiyle olayla ilgili ayrıntı paylaşmadı.

Konuya yakın kaynaklar ise gözaltına alınan kişilerin aynı Japon makine üreticisi şirkette çalıştıklarını belirterek soruşturmanın nadir toprak elementleriyle alakalı olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Caikun da iki Japon vatandaşının Çin yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını doğruladı.

Çin Ticaret Bakanlığından 6 Ocak'ta yapılan açıklamada, ürünlerin Japonya'daki askeri son kullanıcılara ve ülkenin askeri kabiliyetlerini geliştirmesine katkı sağlayan tüm son kullanıcılara satışının yasaklandığı duyurulmuştu.

Açıklamada, tedbirin ulusal güvenliği ve çıkarları korumak, silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek için alındığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'de İki Japon Vatandaşı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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