Çin'de Otoyollara 33.000 Şarj Ünitesi Kuruldu - Son Dakika
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Çin'de Otoyollara 33.000 Şarj Ünitesi Kuruldu

Çin\'de Otoyollara 33.000 Şarj Ünitesi Kuruldu

Çin, otoyol hizmet alanlarında 33.000 şarj ünitesi inşa ederek elektrikli araçların yaygınlığını artırıyor.

28.12.2024 16:33
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BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, 5.800'den fazla otoyol hizmet alanında şarj ünitesi inşa edildiğini ve bunun ülke genelinin yüzde 97'sini kapsadığını bildirdi.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Li Yang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında kasım ayı sonu itibarıyla otoyol hizmet alanlarına 33.000 şarj ünitesi kurulduğunu ve bunun 2023 yılı sonu itibarıyla 12.000 adetlik bir artışa işaret ettiğini söyledi.

Li, yeni enerjili araçların bu yıl 1-7 Ekim tarihleri arasındaki Ulusal Gün tatilinde gerçekleşen otoyol trafik akışının yüzde 15,9'unu teşkil ettiğini kaydetti.

"Bu rakam Çin'de elektrikli araçların benimsenmesinin hızlandığını ortaya koymaktadır" diyen Li, yaklaşan Bahar Bayramı tatili sırasında daha fazla elektrikli aracın yollara çıkmasını beklediğini ifade etti.

Sektör verilerine göre Çin'de geçen ay 1,5 milyondan fazla elektrik aracı satıldı ve bu sayı toplam otomobil satışlarının yüzde 45,6'sını oluşturdu. Buna göre Çin'de satılan neredeyse her iki araçtan birinin artık fosil olmayan yakıtlarla çalışıyor.

Yeni enerjili araçların daha fazla benimsenmesiyle birlikte sürücüler şarj tesisi bulma konusunda giderek daha fazla zorlukla karşılaşıyor. Li, bakanlığın sorun üzerinde çalıştığını ve yaklaşan Bahar Bayramı trafik yoğunluğu için planlar yaptığını söyledi.

Li'ye göre bakanlık trafik tahminlerine dayalı hazırlıklar yapacak ve hem sabit hem de mobil şarj tesislerinin sayısını artıracak.

Bilgi hizmetlerinde de daha fazla iyileştirme yapılacak. Li, şarj tesislerinin yerleşim planı ve bulunup bulunmadığına ilişkin bilgilerin bilgi panoları, navigasyon uygulamaları ve hükümet tarafından geliştirilen mini programlar gibi platformlarda sağlanacağını belirtti.

Li, 2025 yılında Çin'in yeni enerjili araç sürücülerinin rahat yolculuklar yapabilmelerini sağlamak için yatırımları artırmaya ve otoyol boyunca şarj altyapısı ağını geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

ulaştırma bakanlığı, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Otoyollara 33.000 Şarj Ünitesi Kuruldu - Son Dakika

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