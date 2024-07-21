Çin\'de Sel Nedeniyle Otoyol Köprüsü Çöktü: 12 Ölü, 31 Kişi Kayıp

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ZHASHUİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletindeki bir otoyol köprüsünün sağanak yağışların tetiklediği sel nedeniyle çökmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 31 kişiden haber alınamıyor.

Eyalet tanıtım departmanının Cumartesi günü verdiği bilgilere göre, Shangluo kentine bağlı Zhashui ilçesinde bulunan köprü Cuma günü ani bastıran sağanak yağışların tetiklediği seller nedeniyle saat 20.40 sularında çöktü.

İlk incelemelere göre toplam 17 otomobil ve 8 kamyon köprüden Jinqian Nehri'ne düştü. Eyalet yetkililerine göre, Cumartesi günü öğle saatleri itibarıyla kurtarma ekipleri 7 araca ve 12 kişinin cansız bedenine ulaştı ve 1 kişiyi de sağ olarak kurtardı.

31 kişiden hala haber alınamazken, arama çalışmaları devam ediyor.