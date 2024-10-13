BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE), Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 düşüş gösterdi.
Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazar günü açıkladığı verilere göre, aylık bazda yüzde 0,6 gerileyen ÜFE, bir önceki ay kaydedilen yüzde 0,7'lik düşüşe kıyasla ise daralma göstermiş oldu.
NBS istatistikçisi Dong Lijuan, aylık ÜFE performanslarının uluslararası emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki yetersiz efektif talepten kaynaklandığını söyledi.
Ocak ayından Eylül ayına kadarki ortalama ÜFE ise bir yıl öncesine göre yüzde 2 azaldı.
Son Dakika › Güncel › Çin'de ÜFE Eylülde %2,8 Düştü - Son Dakika
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