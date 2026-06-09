Çin'de Yaban Hayvanları İçin Geçit - Son Dakika
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Çin'de Yaban Hayvanları İçin Geçit

Çin\'de Yaban Hayvanları İçin Geçit
09.06.2026 14:31
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Çin'de, 240 metre uzunluğunda yaban hayvanı geçidi, türlerin göçünü kolaylaştırıyor.

LİNGSHAN, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'de büyük bir kanalın üzerinden geçen ve türünün ilk örneği olan 240 metre uzunluğundaki yaban hayvanı geçidi, maskeli misk kedisi, leopar kedisi ve kızıl karınlı sincap gibi türlerin su yolunun iki yakası arasında göç etmesine imkan sağlıyor.

Doğal geçiş güzergahlarını esas alan tasarımı sayesinde köprü, yaban hayvanlarının koridoru doğal yaşam alanlarının bir uzantısı olarak benimsemesine yardımcı oluyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Çevre, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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