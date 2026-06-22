Çin'de Yabancı Ziyaretçi Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Çin'de Yabancı Ziyaretçi Sayısı Artıyor

Çin\'de Yabancı Ziyaretçi Sayısı Artıyor
22.06.2026 13:10
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Ejderha Teknesi Festivali'nde sınır ötesi seyahatler %12,9 arttı, yabancı ziyaretçiler %23,3 yükseldi.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'de pazar günü sona eren Ejderha Teknesi Festivali tatili boyunca gerçekleştirilen sınır ötesi seyahat sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artarak yaklaşık 6,67 milyona yükseldi.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, üç günlük tatil boyunca ülkeye giriş yapan yabancı ziyaretçilerin sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 23,3'lük artışla 777.000'e ulaştı.

Vize muafiyeti kapsamında ülkeye giriş yapan yabancı turist sayısı ise geçen yıla göre yüzde 15,2 artışla 266.000 olarak kaydedildi.

Yabancı ziyaretçi sayısındaki artış, Çin'in vize kolaylığı sağlayan politikalarıyla destekleniyor. Çin, bu yılın şubat ayı itibarıyla tek taraflı vize muafiyeti uygulamasını 50 ülkenin vatandaşlarını kapsayacak şekilde genişletmişti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Turizm, Güncel, Dünya, Son Dakika

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