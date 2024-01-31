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Çin'de Zigong Fener Gösterisi: Bir Kültürel Miras - Son Dakika
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Çin'de Zigong Fener Gösterisi: Bir Kültürel Miras

Çin\'de Zigong Fener Gösterisi: Bir Kültürel Miras

Çin'de ulusal düzeyde bir somut olmayan kültürel miras projesi olan Zigong Fener Gösterisi, Tang ve Song hanedanlıklarına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Deng Peilin gibi önde gelen bir Zigong feneri ustası, fener tasarımı ve yapımı becerilerini öğrenmek için yıllarca ünlü ustalara çıraklık yapmıştır. Deng'in ekibi, Zigong feneri sergileri düzenleyerek bu sektörün son 20 yıldaki gelişimine tanıklık etmektedir.

31.01.2024 17:16
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CHENGDU, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'de ulusal düzeyde bir somut olmayan kültürel miras projesi olan Zigong Fener Gösterisi'nin geçmişi çok eskiye dayanıyor.

Bu etkinliğinin izlerini Tang (618-907) ve Song (960-1279) hanedanlıklarına kadar sürmek mümkün.

1970'lerde dünyaya gelen Deng Peilin, önde gelen bir Zigong feneri ustası. Fener tasarımı ve yapımı becerilerini öğrenmek için yıllarca ünlü ustalara çıraklık yapan Deng, Zigong feneri sektörünün son 20 yıldaki gelişimine tanıklık etti. Deng'in ekibi, tüm dünyada Zigong feneri sergileri düzenliyor.

Kaynak: Xinhua

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