Çin'den 29 Ülkeye Vize Muafiyeti

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BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası seyahati teşvik çalışmaları kapsamında aralarında Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 29 ülkeye tek taraflı vize muafiyeti politikası uyguladıklarını duyurdu.

Bakanlığın konsolosluk departmanı yetkilisi Tong Xuejun, cuma günü dış ticareti teşvik önlemleri hakkında düzenlenen basın toplantısında Çin'in 25 ülkeyle tam vize muafiyeti politikası uyguladığını belirtti.

Bakanlık, Kasım 2023'te umuma mahsus pasaport sahibi Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya vatandaşları için 1 Aralık 2023'ten itibaren deneme amaçlı olarak tek taraflı vizesiz giriş politikası uygulama kararını duyurmuştu.

Bu politika çerçevesinde hak sahibi kişiler, önceden vize başvurusunda bulunmaksızın Çin'e giriş yapabiliyor ve iş, turizm, aile ziyareti ve ya da transit geçiş amaçlı olarak ülkede 15 güne kadar kalabiliyor.

Çin daha sonra bu denemeyi birkaç aşamada genişletti.

Vize başvuru sürecinin kolaylaştırılmasına yönelik önlemlere değinen Tong, vize başvuru formundaki kalemlerin yüzde 34 oranında azaltılmasının, kırtasiye işlerinin tamamlanması için gereken süreyi büyük oranda azalttığını kaydetti.

Tong, Çin'in tüm büyükelçiliklerinde vize başvurusu öncesinde randevu alınması zorunluluğunun kaldırıldığını, parmak izi muafiyetini genişletildiğini ve vize ücretlerinin yüzde 25 oranında düşürüldüğünü ifade etti.

Çin'e gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2024'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,8 artışla 8,19 milyona yükseldi. Bu kişilerin 4,89 milyonunun seyahatlerini vize muafiyeti politikası çerçevesinde gerçekleştirdiğini kaydeden Tong, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,6 arttığını belirtti.

Tong, bakanlığın özellikle iş faaliyetlerinde bulunanlara yönelik olarak sınır ötesi seyahatleri kolaylaştırmak üzere vize muafiyeti politikasını iyileştirmeye devam edeceğini söyledi.