Çin'den AB Konyak Ürünlerine Anti-Damping Önlemi

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BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği menşeli belirli konyak ürünlerine uygulanan geçici anti-damping önlemlerinin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına tam uygun meşru ticari önlemler olduğunu bildirdi.

Bu önlemlerin DTÖ anlaşmazlıkların çözümü mekanizması yoluyla istişare edilmesine yönelik AB talebine ilişkin gazetecilerin soruları üzerine bakanlıktan bir yetkili, Çin tarafının konuyu DTÖ kurallarına göre ele alacağını belirtti.

Yetkili, DTÖ'nün bir üyesi olan Çin'in, adil ve serbest ticareti korumak üzere ticari önlemleri her zaman dikkat ve itidalle kullandığını yineledi.

Yetkili, geçici anti-damping önlemlerinin, Çin yasaları uyarınca yerel sektörün başvurusu üzerine ve adil ve tarafsız soruşturmalar sonrasında başlatıldığını kaydetti.

Yetkili, Çin hükümetinin, yerel sektörlerin meşru hak ve çıkarlarını koruma sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.