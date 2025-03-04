Çin'den ABD Ürünlerine Ek Vergi Uygulaması - Son Dakika
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Çin'den ABD Ürünlerine Ek Vergi Uygulaması

Çin, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere 10 Mart'tan itibaren ek gümrük vergisi uygulayacak.

04.03.2025 15:21
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BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere 10 Mart'tan itibaren ek gümrük vergisi uygulayacak.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre ABD menşeli ithal tavuk, buğday, mısır ve pamuğa yüzde 15 ek gümrük vergisi getirilecek.

Sorgum, soya fasulyesi, domuz eti, sığır eti, su ürünleri, meyve, sebze ve süt ürünleri ise yüzde 10 ek gümrük vergisine tabi olacak.

Yeni gümrük vergileri, ABD'nin 4 Mart'tan itibaren geçerli olacak şekilde Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından duyuruldu.

Komisyon, ABD'nin tek taraflı olarak gümrük vergisi uygulamasının çok taraflı ticaret sistemine zarar verdiğini, ABD'li işletme ve tüketicilerin yükünü artırdığını ve Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin temelini zedelediğini söyledi.

Öte yandan Çin, aralarında TCOM ve Limited Partnership'in de bulunduğu ABD'li 10 şirketi güvenilir olmayan kuruluşlar listesine ekleyerek bu şirketlere yönelik önlemler almaya karar verdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin'in salı gününden itibaren söz konusu şirketleri Çin'le ilişkili ithalat ve ihracat faaliyetlerine katılmaktan men edeceği ve bu şirketlerin ülke içinde yeni yatırımlar yapmasının yasaklanacağı belirtildi.

Açıklamada kararın ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak üzere ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca alındığını kaydedildi.

Çin Ticaret Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, ABD'li Illumina şirketinin Çin'e yönelik gen dizilimi cihazlarının ihracatına yasak getirildiğini de duyurdu.

Bakanlık, kararın şirketin 4 Şubat'ta güvenilir olmayan kuruluşlar listesine eklenmesinin ardından derhal geçerli olacak şekilde alındığını açıkladı.

Şirketin, normal piyasa ticaret ilkelerini ihlal ettiği, Çinli şirketlerle düzenli ticarete son verdiği ve Çinli şirketlere karşı ayrımcı önlemler alarak bu şirketlerin meşru hak ve çıkarlarına ciddi düzeyde zarar verdiğinin tespit edilmesi üzerine güvenilir olmayan kuruluşlar listesine eklendiği belirtildi.

Çin Ticaret Bakanlığı ayrıca Çin'in ulusal güvenlik ve çıkarlarını tehlikeye atan ABD'li 15 şirketi ihracat kontrol listesine ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre salı gününden itibaren aralarında Leidos, Gibbs&Cox, Inc. ve IP Video Market Info, Inc. şirketlerinin bulunduğu 15 şirkete çift kullanımlı ürün ihracatı yasaklanırken, devam eden ilgili ihracat faaliyetleri derhal durdurulacak.

Bakanlık, ihracatın gerekli görüldüğü istisnai durumlarda ihracatçının onay için başvurması gerektiğini de kaydetti.

Açıklamada kararın Çin yasa ve yönetmelikleri uyarınca alındığını belirten bakanlık sözcüsü, hiçbir ihracatçının bu kontrol önlemlerini ihlal etmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Çin Ticaret Bakanlığı aynı gün yaptığı bir başka açıklamada, ABD'nin Çin ürünlerine getirdiği son ek gümrük vergileri konusunda Dünya Ticaret Örgütü'nün anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasına şikayet başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD Ürünlerine Ek Vergi Uygulaması - Son Dakika

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