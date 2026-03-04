Çin'den ABD ve İsrail'e İran Saldırısına Kınama

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda yaşanan devasa boyuttaki sivil can kayıpları karşısında derin üzüntü duyduklarını belirterek, bu durumu güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Mao salı günkü basın toplantısında, "Silahlı çatışmalarda sivillerin korunması kırmızı çizgidir ve bu çizgi aşılmamalıdır. Gücün ayrım gözetmeksizin kullanılması kabul edilemez" dedi.

Mao tüm taraflara uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme, etkin şekilde sivillerin güvenliğini sağlama ve sivil tesislere yönelik saldırılardan kaçınma çağrısında bulundu.