Çin'den ABD'ye Yaptırım Tepkisi

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Çin, ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta kullandığı bir uzun mesafe insansız hava aracının (İHA) üretimi ve sevkiyatıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle iki Çinli şirkete yaptırım kararı almasını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin, Çinli şirketlere tek taraflı yasa dışı yaptırım uygulamasına karşı olduklarını belirtti.

Washington yönetiminin bu konudaki baskılarını ve temelsiz suçlamalarını kabul etmediklerini vurgulayan Sözcü Mao, "Çin, Rusya-Ukrayna çatışmasının taraflarından hiçbirine hiçbir zaman öldürücü silah sağlamamıştır." dedi.

Mao, Çin'in insansız hava araçları dahil askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlere sıkı ihracat kontrolleri uyguladığını belirterek, sivil insansız hava araçlarının askeri amaçlarla kullanılmasına karşı olduklarını vurguladı.

Çin'in, Ukrayna krizinin yaratıcısı veya tarafı olmadığının altını çizen Mao, "ABD'yi, Ukrayna meselesini, Çin'i karalamak, Çin'e baskı uygulamak, yargı yetkisini sınır aşırı kullanarak Çinli kurumlara ve bireylere tek taraflı yasa dışı yaptırımlar uygulamak için kullanmaya son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mao, Çin vatandaşlarının ve Çinli şirketlerin yasal ve meşru hakları ve çıkarlarını korumak için gereken tüm tedbirleri alacaklarını kaydetti.

Çinli şirketler, uzun menzilli "Garpiya" model İHA'ların üretimi ve sevkiyatıyla suçlanıyor

ABD Hazine Bakanlığı, dün yayımladığı yaptırım kararlarına ilişkin açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı ve bir Rus şirketi tarafından geliştirilen "Garpiya" model uzun menzilli İHA'ların motorlarını üreten Xiamen Limbach Aircraft Engine Company ile İHA'ların sevkiyatında rol alan Redlepus Vector Industry isimli firmalara yaptırım uygulanacağını bildirmişti.

İHA'ların Ukrayna'nın kritik altyapısını tahrip ettiği ve "kitlesel kayıplara" yol açtığı savunulan açıklamada, bunların Çin'de üretildiği ileri sürülmüştü.