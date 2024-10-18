Çin'den ABD'ye Yaptırım Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'den ABD'ye Yaptırım Tepkisi

Çin, ABD'nin yaptığı yaptırımları eleştirerek, yasal haklarını koruyacağını duyurdu.

18.10.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta kullandığı bir uzun mesafe insansız hava aracının (İHA) üretimi ve sevkiyatıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle iki Çinli şirkete yaptırım kararı almasını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin, Çinli şirketlere tek taraflı yasa dışı yaptırım uygulamasına karşı olduklarını belirtti.

Washington yönetiminin bu konudaki baskılarını ve temelsiz suçlamalarını kabul etmediklerini vurgulayan Sözcü Mao, "Çin, Rusya-Ukrayna çatışmasının taraflarından hiçbirine hiçbir zaman öldürücü silah sağlamamıştır." dedi.

Mao, Çin'in insansız hava araçları dahil askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlere sıkı ihracat kontrolleri uyguladığını belirterek, sivil insansız hava araçlarının askeri amaçlarla kullanılmasına karşı olduklarını vurguladı.

Çin'in, Ukrayna krizinin yaratıcısı veya tarafı olmadığının altını çizen Mao, "ABD'yi, Ukrayna meselesini, Çin'i karalamak, Çin'e baskı uygulamak, yargı yetkisini sınır aşırı kullanarak Çinli kurumlara ve bireylere tek taraflı yasa dışı yaptırımlar uygulamak için kullanmaya son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mao, Çin vatandaşlarının ve Çinli şirketlerin yasal ve meşru hakları ve çıkarlarını korumak için gereken tüm tedbirleri alacaklarını kaydetti.

Çinli şirketler, uzun menzilli "Garpiya" model İHA'ların üretimi ve sevkiyatıyla suçlanıyor

ABD Hazine Bakanlığı, dün yayımladığı yaptırım kararlarına ilişkin açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı ve bir Rus şirketi tarafından geliştirilen "Garpiya" model uzun menzilli İHA'ların motorlarını üreten Xiamen Limbach Aircraft Engine Company ile İHA'ların sevkiyatında rol alan Redlepus Vector Industry isimli firmalara yaptırım uygulanacağını bildirmişti.

İHA'ların Ukrayna'nın kritik altyapısını tahrip ettiği ve "kitlesel kayıplara" yol açtığı savunulan açıklamada, bunların Çin'de üretildiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Yaptırım Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 07:36:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye Yaptırım Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.