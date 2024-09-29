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Çin'den Barış Çağrısı

Wang Yi, BM Genel Kurulu'nda küresel barış için uluslararası işbirliği ve diyalog çağrısında bulundu.

29.09.2024 16:46
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in küresel çatışma ve krizleri çözme yolu olarak barışa olan bağlılığını yineleyerek uluslararası toplumu barış için birlikte çalışmaya çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang açıklamayı Cumartesi günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumunun genel görüşmesinde Çin'in uluslararası ve bölgesel sorunlara ilişkin tutumunu açıklarken yaptı.

Ukrayna krizinin sona ermesinin zor olduğuna işaret eden Wang, en önemli önceliğin savaşın yayılmaması, çatışmaların tırmandırılmaması ve hiçbir tarafın provokasyonda bulunmaması ilkelerine bağlı kalınması ve durumun bir an önce yatıştırılması için çaba gösterilmesi olduğunu belirtti.

Wang, "Çin ateşe körükle gitmeye ya da durumu bencil kazançlar için istismar etmeye değil, yapıcı rol oynamaya, mekik arabuluculuğu yapmaya ve barış için görüşmeleri teşvik etmeye kararlı" dedi.

Toplantıda Çin, Brezilya ve diğer Küresel Güney ülkeleri tarafından ortaklaşa başlatılan Barış için Dostlar grubunu da tanıtan Wang, grubun amacının BM Anlaşması'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmak, krizin siyasi çözümü için uzlaşı sağlamak ve barış beklentisine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Filistin meselesini "insan vicdanının en büyük yarası" diye nitelendiren Wang, Gazze'de devam eden ve sivil kayıpların artmasına neden olan şiddet olaylarından duyduğu endişeyi dile getirerek çatışmaların Lübnan'a sıçradığı uyarısında bulundu.

Wang, Çin'in her zaman Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden kazanması için haklı davası ile Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin sadık destekçisi olduğunu yineledi.

Bir an önce kapsamlı ateşkes sağlanması gerektiğini, bunun da iki devletli çözümle sağlanabileceğini belirten Wang, "Filistin halkının uğradığı tarihi adaletsizlik daha fazla göz ardı edilmemeli" dedi.

Wang, Kore Yarımadası'na ilişkin ise bölgede bir daha savaş yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Bakan, sorunların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesinin ve ateşkes sonrası barış mekanizmasına geçişin önemini vurguladı.

Wang, "Asya, bölgesel işbirliği sayesinde durumu istikrara kavuşturacak ve diyalog ve istişare ile farklılıkları uygun şekilde çözecek bilgeliğe ve kabiliyete sahip bir bölge. Bölge dışındaki ülkelerin müdahalelerine kesinlikle karşıyız ve herhangi bir gücün bölgede sorun ve çatışma yaratma girişimlerine kararlılıkla karşı koyacağız" dedi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Politika, Filistin, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

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