Çin'den Filistin'e Destek - Son Dakika
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Çin'den Filistin'e Destek

Çin, iki devletli çözüme vurgu yaparak, Gazze'nin Filistinlilere ait olduğunu belirtti.

08.02.2025 19:16
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Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirme planına karşı, iki devletli çözümü ve bağımsız Filistin devletini desteklediğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong, Arap devletlerinin Pekin'de görevli diplomatlarıyla bir araya geldi.

Arap diplomatların isteğiyle yapılan grup toplantısında Bakan Yardımcısı Çın, Gazze'nin Filistinlilere ait ve Filistin topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu belirtti.

Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını, Filistin Ulusal Otoritesinin Gazze ve Batı Şeria dahil tüm Filistin toprakları üzerinde yetkisini desteklediğini ifade eden Çın, "Gazze'nin geleceğine dair tüm düzenlemeler Filistin halkının iradesine saygı göstermeli, Gazze için yapılacak tüm savaş sonrası yönetim planları, 'Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi' ilkesine uymalıdır." dedi.

Çın, Filistin sorununa erken ve adil çözümün tek yolunun iki devleti çözüm olduğuna işaret ederek, "Çin, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu destekliyor." ifadesini kullandı.

"Uluslararası toplumun hak ve adaleti ihlal edilemez"

Arap diplomatlar da Gazze'nin eski çağlardan bu yana Filistinlilerin toprağı olduğunu, Arap ülkelerinin Gazze'nin "temizlenmesi" politikasına kesinlikle karşı olduklarını, bunun uluslararası hukuku, uluslararası insancıl hukuku ve Birleşmiş Milletlerin ilgili kararlarını ihlal ettiğini dile getirdi.

Diplomatlar, "Filistin halkı meşru haklarından yoksun bırakılamaz, uluslararası toplumun hak ve adaleti ihlal edilemez." ifadesini kullandı.

Arap devletlerinin Çin'in Filistin sorunundaki adil ve tutarlı yaklaşımını takdir ettiklerini vurgulayan diplomatlar, Çin'den uluslararası adaletin ve Filistin'in meşru ulusal haklarının korunması için yapıcı rol oynamayı sürdürmesini beklediklerini kaydetti.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

Kaynak: AA

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