Çin'den G7 Ülkelerine Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den G7 Ülkelerine Çağrı

Çin\'den G7 Ülkelerine Çağrı
18.06.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, G7 ülkelerini piyasa ekonomisi ilkelerine uymaya ve bağımlılıktan vazgeçmeye davet etti.

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerine piyasa ekonomisi ilkeleri ve uluslararası ticaret kurallarına bağlı kalma, uluslararası ekonomik ve ticari düzene zarar veren "küçük grup" kurallarını uygulamaktan vazgeçme çağrısında bulundu.

Lin, açıklamayı perşembe günkü basın toplantısında, kritik minerallerde tek bir tedarikçiye bağımlılığın azaltılmasına odaklanan G7 bildirisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu bildiri, yaygın olarak Çin'e olan bağımlılığın azaltılması çağrısı şeklinde yorumlandı.

Sözcü, Çin'in kritik minerallere ilişkin küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı ve güvenliğini koruma yönündeki tutumunun değişmediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den G7 Ülkelerine Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı
İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti
Sosyal medyadaki tetikçi ağına büyük darbe: 54 ilde 258 gözaltı Sosyal medyadaki tetikçi ağına büyük darbe: 54 ilde 258 gözaltı
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız

14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:43
Canlı yayında duygulandı İsmail Kartal’dan Aziz Yıldırım sözleri
Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:07
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 15:28:19. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'den G7 Ülkelerine Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.