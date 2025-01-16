Çin'den Gazze Ateşkesi'ne Destek

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BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İsrail ve Hamas'ın yoğun arabuluculuk sürecinin ardından 15 Ocak'ta rehineler için ateşkes anlaşmasına varmasının ardından perşembe günü değerlendirmelerde bulunan Guo, anlaşmanın etkin şekilde uygulanarak kapsamlı ve kalıcı ateşkes sağlanmasını temenni ettiklerini belirtti.

Gazze'ye yönelik saldırıların başlangıcından bu yana Çin'in sürekli şekilde acilen ateşkes yapılması ve çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Guo, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve insani yardımın kolaylaştırılması için aktif olarak çalıştıklarını ifade etti.

Guo, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını desteklediklerini ve Gazze'ye insani yardım sağlamaya ve savaş sonrası yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Çin, ilgili tüm taraflardan Gazze'de varılan ateşkesi bölgesel gerginliklerin azaltılması için fırsat olarak değerlendirmesini samimi olarak temenni ediyor" diyen sözcü, Çin'in Ortadoğu'da barış ve istikrar için uluslararası toplumla birlikte çalışacağını ifade etti.