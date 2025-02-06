Çin'den Gazze Mesajı

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BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, " Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinin" Gazze'nin çatışma sonrası yönetiminin temel ilkesi olması gerektiğine her daim inandıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkelere gönderip ABD'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü "devralacağı" ve bölgeyi "sahipleneceği" yönündeki açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lin, "Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız ve Ortadoğu'da kalıcı barışı sağlamak üzere ilgili tarafların, Filistin sorununun çözümünde doğru yol olan iki devletli siyasi çözüm sürecine geri dönülmesinde Gazze'deki ateşkes ve çatışma sonrası yönetimi bir fırsat olarak görmelerini temenni ediyoruz" dedi.