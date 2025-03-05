Çin'den Gazze Yeniden İnşa Planına Destek

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Arap ülkelerinin üzerinde anlaştığı ve Filistin halkının onayladığı Gazze'nin savaş sonrası yönetişimi planını desteklediklerini söyledi.

Arap ülkeleri liderleri salı günü Kahire'de acil olarak düzenlenen Arap zirvesinde, Mısır'ın Gazze için hazırladığı ve maliyetinin 53 milyar ABD doları olacağı tahmin edilen yeniden inşa planını onayladı. Plan, Filistinlilerin bölgeden çıkarılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Zirvede ayrıca, Gazze'nin en az altı ay boyunca Filistin Yönetimi çatısı altında yönetilmesi için bölgedeki gruplardan oluşmayan teknokrat bir komitenin kurulması kararlaştırıldı.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında Mısır ve Arap ülkelerinin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının sürekli ve etkin şekilde uygulanmasını teşvik etme, insani yardımları kolaylaştırma ve bölgede güvenlik ile istikrarı yeniden sağlama yönündeki çabalarına destek verdiklerini belirtti.

Sözcü, Filistin ile İsrail'in barış içinde bir arada yaşamasının ve Ortadoğu'da uzun vadeli barış ile istikrarın sağlanması nihai hedefine bağlı olarak iki devletli çözüme uygun şekilde Gazze'nin savaş sonrası yönetişiminde "Filistin'in Filistinliler tarafında yönetilmesi" ilkesinin el üstünde tutulması gerektiğini ifade etti.