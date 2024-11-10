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Çin'den Huangyan Dao Açıklaması

Çin, Huangyan Dao'nun bitişik karasularını belirledi; bu adımı uluslararası hukuka uygun buldu.

10.11.2024 16:02
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BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin, Huangyan Dao adasına bitişik karasuların sınırlarını belirleyerek ilan etti. Hükümet, bunun deniz yönetimini yasal olarak güçlendirmek için doğal bir adım olduğunu ve uluslararası hukuk ve yaygın uygulamalarla uyumlu olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, Huangyan Dao'nun her zaman Çin'e ait olduğunu söyledi. Sözcü, Huangyan Dao'ya bitişik karasuların sınırlarını Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Karasuları ve Bitişik Bölge Kanunu gibi uluslararası hukuka uygun olarak belirlenip ilan edildiğini vurguladı.

Sözcü, sözde "Filipin Deniz Bölgeleri Yasası'nın", Güney Çin Denizi'ne ilişkin yasadışı tahkim kararını iç mevzuat biçiminde daha da sağlamlaştırmayı ve Çin'e ait Huangyan Dao ve Nansha Qundao adaları ile resiflerinin çoğunu ve bitişik suları yasadışı olarak Filipinler'in deniz bölgelerine dahil etmeyi amaçladığını ifade etti.

"Bu adım Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ediyor" diyen sözcü, Çin'in buna kesinlikle karşı çıktığını ve toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlı şekilde savunmak için hukuka uygun olarak gereken her şeyi yapmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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