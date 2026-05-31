Çin\'den Huangyan Dao\'da Devriye

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, pazar günü Çin'in Huangyan Dao adası ve çevresindeki karasularında kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği, mayıs ayından bu yana kolluk devriyelerini artırıp yasadışı hak ihlali faaliyetlerinde bulunan gemiler hakkında yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde işlem yaptıklarını açıkladı.

Söz konusu devriyelerin, ilgili suların kurallara uygun şekilde yönetimini daha da güçlendirmeyi ve Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumayı amaçladığı vurgulandı.