Çin'den Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika
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Çin'den Hürmüz Boğazı Açıklaması

Çin\'den Hürmüz Boğazı Açıklaması
16.06.2026 09:24
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Çin, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişlerin yeniden başlamasını umuyor, iletişimi sürdürecek.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve serbest geçişlerin en kısa sürede yeniden başlamasını umduklarını belirterek, ilgili konularda bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının ilk aşamasında boğazın yeniden açılması konusunun da yer aldığını not ettiklerini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın uluslararası seyrüseferde önemli bir geçiş noktası olduğunu vurgulayan sözcü, istikrarın yeniden sağlanmasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika

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