Çin'den Japonya'ya neo-militarizm uyarısı - Son Dakika
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Çin'den Japonya'ya neo-militarizm uyarısı

Çin\'den Japonya\'ya neo-militarizm uyarısı
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Japonya'daki neo-militarizmin tehlikelerine karşı teyakkuz çağrısı yaptı; Japonya'nın tarihten ders almadığını, savunma bütçesini artırarak saldırı kapasitesini geliştirdiğini ve uluslararası düzene meydan okuduğunu belirtti.

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Japonya'daki neo-militarizmin yol açtığı tehlikelere karşı teyakkuzda olma çağrısında bulundu.

Chen cuma günkü basın toplantısında, Japonya Savunma Bakanlığı'nın parlamentoya sunacağı rekor düzeydeki 2027 mali yılı bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında, 15 Ağustos Cumartesi gününün, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda koşulsuz şekilde teslim olduğunu ilan etmesinin 81. yıldönümü olduğu da hatırlatıldı.

Chen, teslim ilanından önce Japonya'daki militaristlerin, tüm Asya'yı kan ve felaket uçurumuna sürüklediğini söyledi. Buna karşın Japonya'nın yenilginin ardından tarihten gerçek anlamıyla ders almadığını kaydeden Chen, tam tersine ülkedeki sağcı güçlerin saldırganlık suçlarını aklama ve inkar etme girişimlerine uzun süre göz yumduğunu, barışçıl anayasasından, özellikle de savunma odaklı olma ilkesinden kurtulmak amacıyla olası her türlü yola başvurduğunu ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzene meydan okumaya kalkıştığını belirtti.

Sözcü, Japonya'nın son dönemde, sözde dış tehditlere karşı önlem alma bahanesiyle savunma bütçesinde büyük artışlara gittiğini, saldırı kapasitesini ciddi şekilde geliştirdiğini ve askeri sanayisini agresif şekilde genişlettiğini ifade etti.

Chen, "Japonya'daki neo-militarizm, gerçek emellerini ortaya koymuştur. Bizler de bunun yol açacağı tehlikelere karşı teyakkuzu sürdürmeliyiz. Japonya'ya kendisini ciddiyetle gözden geçirme, işlediği suçları kabul edip bunları telafi etme, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzene bağlı kalma ve yeniden militarize olmaya yönelik tehlikeli faaliyetlerini durdurma çağrısı yapıyoruz. Yanlış yola yeniden girilmesi halinde daha ezici bir yenilgi ve daha kapsamlı bir hesaplaşma kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Uluslararası, Politika, Japonya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Japonya'ya neo-militarizm uyarısı - Son Dakika

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