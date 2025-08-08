Çin'den Kamboçya-Tayland Mutabakatına Destek

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ateşkesin uygulanması, izlenme mekanizması ve sonraki aşamaları konusunda Kamboçya ile Tayland arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü, perşembe günkü basın toplantısında, Malezya'da düzenlenen Kamboçya-Tayland Genel Sınır Komitesi Olağanüstü Toplantısı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Kuala Lumpur'da Kamboçya ve Tayland liderleri arasında 28 Temmuz'da varılan mutabakat uyarınca Kamboçya ve Tayland'ın olağanüstü bir Genel Sınır Komitesi toplantısı düzenlediğini ve bu toplantıda ateşkesin uygulanması, izlenme mekanizması ve sonraki aşamalarına ilişkin mutabakata vardıklarını belirtti. Bu mutabakatın iki taraf arasında etkili bir ateşkesin gerçekleştirilmesi ve kalıcı barışın sağlamlaştırılması için temel oluşturduğunu kaydeden sözcü, "Bunu memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kamboçya-Tayland sınırındaki gerilimin azalmaya devam ettiğini belirten sözcü, bu durumun diyalog ve istişarenin anlaşmazlıkları çözmek için doğru yol olduğunu tam olarak kanıtladığını ifade etti.

Sözcü, "Adil ve tarafsız bir tutum sergileyen Çin, Kamboçya ve Tayland'ın iletişimi güçlendirip anlaşmazlıkları uygun şekilde çözüme kavuşturmasını ve siyasi çözümün Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Yolu yaklaşımıyla ilerletilmesini desteklemektedir. Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır anlaşmazlıklarının barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasında yapıcı rol oynamaya devam etmeye hazırız" dedi.