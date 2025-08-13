Çin'den Küresel Okyanus İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilisi Gu Wu, Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel okyanus yönetişimine aktif şekilde katıldıklarını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan bir konuşma forumu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın son bölümünde söz alan Gu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelerle kilit öneme sahip alanlardaki işbirliğini derinleştirmek ve küresel ortaklıkları genişletmek için çalıştıklarını söyledi.

Gu, bugüne kadar denizcilik sektöründe 50'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşla işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını hatırlattı.

Ayrıca 9 ülkeyle ortaklaşa deniz araştırma merkezleri ve laboratuvarlar gibi işbirliği platformları kurduklarını belirten Gu, Afrika, Güneydoğu Asya ve ada ülkeleriyle de okyanusla ilgili düzenli işbirliği mekanizmaları oluşturduklarını ifade etti.

Ülkedeki liman inşaatı ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi sektörlerin, yurtdışı pazarlara istikrarlı şekilde girmeye devam ettiğini vurgulayan Gu, mavi ekonominin ivmesini ortaya çıkaracak farklı okyanus geliştirme modellerinden yararlandıklarını sözlerine ekledi.