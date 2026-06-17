Çin'den Lübnan-İsrail Endişesi - Son Dakika
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Çin'den Lübnan-İsrail Endişesi

Çin\'den Lübnan-İsrail Endişesi
17.06.2026 09:55
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Çin, Lübnan'ın güvenliğinin ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı ve barış çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Lübnan ile İsrail arasındaki mevcut durumdan derin endişe duyduklarını belirterek, Lübnan'ın egemenlik ve güvenliğinin ihlal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki mutabakatın ilk maddesinde savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesinin öngörülmesine rağmen Lübnan'a yönelik saldırıların devam ettiğine yönelik haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin, ilgili tarafların, çatışmaların tam ve kalıcı olarak sonlandırılmasını mümkün kılmak ve Ortadoğu'da barış ve huzuru koruyacak koşulları yaratmak üzere söz ve eylemlerinde ihtiyatlı davranmalarını, barışa bağlı kalmalarını ve ateşkesi ciddiyetle uygulamalarını umduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Lübnan-İsrail Endişesi - Son Dakika

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