Çin'den Lübnan-Uygulamalarına Uyarı - Son Dakika
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Çin'den Lübnan-Uygulamalarına Uyarı

Çin, İsrail'in hava saldırıları sonrası gerilimi düşürme çağrısı yaparak, Lübnan'daki durumu endişeyle izliyor.

29.09.2024 14:16
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Çin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'da İsrail'in hava saldırılarıyla öldürülmesinin ardından tüm taraflara ve özellikle İsrail'e çatışmanın bölgeye yayılmasını önlemek içi gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden, çatışmayı ve bölgesel gerilimi tırmandıran eylemlere karşı oldukları belirtildi.

Çin'in olayı yakından izlediği ve bölgesel gerilimin yükselmesinden endişe duyduğu kaydedilen açıklamada, "Tüm tarafları, özellikle de İsrail'i gerilimi düşürecek tedbirleri derhal alarak çatışmanın tırmanmasını ve kontrolden çıkmasını önlemeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin, Gazze'deki çatışmanın yayılma etkisinin bulunduğuna işaret edilerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarının uygulanıp Gazze'deki saldırıların en kısa zamanda durdurulmasının, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasının acil öncelik olduğu vurgulandı.

Çin Büyükelçiliğinden "Lübnan'ı terk edin" uyarısı

Çin'in Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Lübnan ile İsrail arasındaki şiddeti artan çatışmalar ve hava saldırılarının yol açtığı can kayıplarına işaret edilerek ülkedeki güvenlik durumunun "vahim" olduğu kaydedildi.

Büyükelçilik, Çin vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri, halihazırda ülkede bulunuyorlarsa derhal ayrılmaları veya güvenli bölgelere gitmeleri tavsiyesinde bulundu, ülkede kalanların yardıma imkan vermeyecek güvenlik riskleriyle karşılaşabilecekleri uyarısını yaptı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise liderinin öldürülmesine roket ve füze saldırılarıyla karşılık veriyor. Çoğunlukla İsrail tarafındaki ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda henüz büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail'in Lübnan'a 23 Eylül'den bu yana sürdürdüğü hava saldırıları nedeniyle ülke içinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Hasan Nasrallah, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

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