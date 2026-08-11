Çin'den Pasifik Adaları Forumu'na Tayvan Uyarısı

Çin, Pasifik Adaları Forumu'na "tek Çin prensibine uyma" ve "Tayvan ile ilgili konuları uygun şekilde ele alma" çağrısında bulundu.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Caikun, Pasifik Adaları Forumu Genel Sekreteri Baron Waqa'nın "Tayvan'ın gelecek ay Palau'da düzenlenecek yıllık zirveye katılacağını" açıklamasını değerlendirdi.

Guo, Tayvan bölgesinin uluslararası kuruluşların etkinliklerine katılımı konusunda Çin'in tutumunun tutarlı ve net olduğunu vurgulayarak, bu konunun, BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı Kararı ile teyit edilen ve uluslararası ilişkilerde geçerli bir temel norm olan "tek Çin" ilkesine uygun olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Sözcü Guo, Çin'in Pasifik Adaları Forumu Genel Sekreterliğinden "tek Çin" ilkesine uymasını ve Tayvan ile ilgili meseleleri uygun şekilde ele almasını, böylece Çin ile PIF arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişiminin aksamasını önlemesini istediğini belirtti.