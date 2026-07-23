Çin'den Sıfır Karbonlu Fabrika Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Sıfır Karbonlu Fabrika Programı

Çin\'den Sıfır Karbonlu Fabrika Programı
23.07.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, karbon emisyonlarını azaltmak için sıfır karbonlu fabrikalar inşa etmeye yönelik program başlattı.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülke çapında sıfır karbonlu fabrikaların inşa edilmesine yönelik bir program başlattı. Program, ülkenin karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve karbon nötr olma hedeflerini desteklemek üzere devam eden yeşil imalat çalışmalarında somut bir adım olarak görülüyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın kısa süre önce yayımladığı genelgeye göre program kapsamında, teknolojik inovasyon, yapısal uyum ve yönetim optimizasyonu yoluyla fabrika sınırları içindeki karbondioksit emisyonlarının istikrarlı biçimde sıfıra yakın seviyelere düşürülmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, bilgi işlem tesisleri de dahil olmak üzere ulusal düzeyde sıfır karbonlu fabrikaların geliştirilmesine destek sağlanacak.

Genelgeye göre düşük karbonlu kalkınma için sağlam bir temele, net hedeflere ve yol haritasına sahip ve belirli bir zaman dilimi içinde inşaat hedeflerine ulaşma taahhüdü bulunan imalat işletmeleri ve bilgi işlem tesisleri destek listesine alınacak.

Bakanlık, yeşil dönüşüme rehberlik etmek amacıyla, bir deneme değerlendirme sistemi de uygulamaya koydu. Bu sistemde katılımcı kuruluşları teknolojik inovasyon, süreç karbonsuzlaştırma, akıllı karbon yönetimi, karbon dengeleme ve şeffaf bilgi açıklama yoluyla operasyonlarını sistematik olarak iyileştirmeye teşvik etmek üzere temel gereksinimler ve yol gösterici göstergeler özetleniyor.

Genelgede tek seferlik sertifikasyon yerine karbon azaltma çabalarının ve tatbiki sonuçların sürekliliği vurgulanıyor. Rastgele denetimler yürütüp kabul değerlendirmeleri düzenleyeceğini kaydeden bakanlık, değerlendirmeyi başarıyla geçen tesislerin ulusal düzeyde sıfır karbonlu fabrikalar olarak ilan edileceğini belirtti.

Çin, karbondioksit emisyonlarını 2030'dan önce zirveye ulaştırıp 2060 yılına kadar da karbon nötr olmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Sıfır Karbonlu Fabrika Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Epstein’ın ortağı Fransa’da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi Epstein'ın ortağı Fransa'da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
Mısır’da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı

14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:12
LGS’den 500 tam puan aldı İşte Vanlı Meryem’in tercih edeceği lise
LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
13:27
Hakim kılığında milyonluk vurgun Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
12:57
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 14:22:21. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'den Sıfır Karbonlu Fabrika Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.