Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı

23.07.2026 18:50
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Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, Haluk Levent'in kardeşi Berkan Acil'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Acil ifadesinde, "Şile Bezi Festivali’nde ihaleyi Sur Müzik aldı. Ödemelerin hiçbirinde yer almadım, hiçbir sanatçıya para ödemedik. Abim Haluk Levent, söz konusu 1,5 milyon doların bir gün şirket hesabında kalmasını, daha sonra da Yeliz Kaya'nın hesabına gönderilmesini istedi. Ben de bu nedenle gönderdim." dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in kardeşi Koşan Adam firmasının sahibi Berkant Acil'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Acil ifadesinde, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin organizasyon süreci, Sur Müzik firmasıyla yürütülen ticari ilişki, bilirkişi raporundaki tespitlere yönelik sorulara yanıt verdi.

"KOŞAN ADAM FİRMASININ İHALEYE GİRME YETKİSİ YOKTUR"

Berkant Acil ifadesinde, "Özgür Kabadayı'yı Şile Belediye Başkanı olması sebebiyle tanırım. Kendisiyle herhangi bir alışverişim ya da borç alacak ilişkim yoktur. Oğuz Kaçmaz'ı da belediyedeki ekip içerisinde olması nedeniyle tanırım. Aytaç Köse'yi birlikte iş yaptığımız Sur Müzik firmasının sahibi Mehmet Sait Köse'nin damadı olması sebebiyle tanırım. Arif Sevik ise uzun yıllardır şirketimde sigortalı olarak çalışan bir organizatördür. Anadolu'dan konser organizasyonları getirir, komisyonunu alır. Ben bu zamana kadar herhangi bir ihaleye girmedim ve iş bitirme belgem dahi yoktur. Aksine danışman firma olarak ihaleyi alan firmalara hizmet veririm. Koşan Adam firmasının ihaleye girme yetkisi yoktur, yalnızca sanatçı organizasyonu yapar. Şile Bezi Festivali öncesinde belediye heyeti ofisime gelerek benden bilgi aldı. Kendilerine sadece sanatçı hizmeti verebileceğimi ve sanatçı ücretlerinin peşin ödenmesi gerektiğini söyledim. Daha sonra Arif Sevik bana mali gücü olan bir firma bulduğunu, Sur Müzik ile anlaşıldığını söyledi. Bunun üzerine Sur Müzik ile komisyon sözleşmesi yaptım ve konser organizasyonunu yürüttüm. Ödemelerin veya ihale süreçlerinin hiçbirinde ben yoktum" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR SANATÇIYA ÖDEME YAPMADIK"

Acil, "Şile Bezi Festivali'nin organizasyon kısmında yer aldım. İhale süreçleriyle ilgili bilgim, duyumum ve yetkim yoktur. İhaleyi kazanan Sur Müzik ile hizmet komisyon sözleşmesi yaptık. Koşan Adam olarak sanatçıların ayarlanmasını ve konsere çıkmasını sağladık ancak hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık. Arif Sevik benim şirketimde sigortalı olduğu için Koşan Adam'dan biri olarak tanınmaktadır. Aslında organizatördür ve komisyon karşılığında herkesle çalışır. Bazı sanatçılarla ilk görüşmeyi ben yaptım, bazılarıyla ise Sur Müzik adına yetkilendirilen Arif Sevik görüştü. Koşan Adam firmasının hiçbir sanatçı ya da sunucuya para ödemesi olmamıştır. Bu durum hesap hareketlerinden de anlaşılacaktır" dedi.

"MÜZİSYENLERE KALAN KISMI SUR MÜZİK ELDEN ÖDEMİŞTİR"

Dosya daki bilirkişi raporunda yer alan, festival kapsamında belediyenin ödediği bedelle sanatçılara yapılan fiili ödemeler arasında yaklaşık 20 milyon 858 bin liralık fark bulunduğu yönündeki tespitin sorulması üzerine Acil, "Sanatçıların resmileştirdiği rakamlar hayatın olağan akışına aykırıdır. Müzisyenlere kalan kısmı yüklenici firma Sur Müzik elden ödemiştir" dedi.

"PARANIN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Acil, "Şirketlerimin hesaplarındaki işlemlerin önemli bir kısmı ticari faaliyetler kapsamında yapılan borç alışverişlerinden kaynaklanmaktadır. Geri kalan rakam ise üç şirketimin ticari faaliyetlerine ilişkindir. Yeliz Kaya o tarihte Koşan Trade'in yetkilisiydi. Paranın nereden geldiğini bilmiyorum. Abim Haluk Levent, söz konusu 1,5 milyon doların bir gün şirket hesabında kalmasını, daha sonra da Yeliz Kaya'nın hesabına gönderilmesini istedi. Ben de bu nedenle gönderdim. Bu olayın Haluk Levent ve Yeliz Kaya tarafından vergi dairesine açıklandığını biliyorum. Sonrasında paranın akıbeti hakkında bilgim yoktur" dedi.

"YELİZ KAYA İLE YAPTIĞIM GÖRÜŞMELERİN TAMAMI HALUK LEVENT'E VERİLEN HATIR ÇEKLERİYLE İLGİLİDİR"

Acil, "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Şüphelerin hepsi paranoyaktır. Benim aileme para göndermem ya da ailemden para almam en doğal hakkımdır. Bu paralar yasal olmayan bir yere gitmemiştir. Yeliz Kaya ile yaptığım görüşmelerin tamamı Haluk Levent'e verilen hatır çekleriyle ilgilidir. Bu görüşmeler yukarıda verdiğim ifadeleri destekler niteliktedir" dedi. 

Kaynak: DHA

Haluk Levent, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Müzik, Ahbap, Şile, Sur, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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