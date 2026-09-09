Çin'den Taiwan'a: 2758 sayılı karar uyarısı, Lai'nin sözleri gerçeği değiştiremez - Son Dakika
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Çin'den Taiwan'a: 2758 sayılı karar uyarısı, Lai'nin sözleri gerçeği değiştiremez

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Taiwanlı yetkililerin 2758 sayılı BM Genel Kurulu kararını çarpıtmasının 'Taiwan bağımsızlığı' yanlısı ayrılıkçı tutumu gözler önüne serdiğini söyledi.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Taiwan'ın hiçbir zaman bir ülke olmadığını ve asla olmayacağını belirterek, Lai Ching-te liderliğindeki Taiwanlı yetkililerin 2758 sayılı BM Genel Kurulu kararını kasten çarpıtmasının, "Taiwan bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Mao salı günkü basın toplantısında, Lai'nin Çin'in 2758 sayılı BM Genel Kurulu kararını çarpıttığı ve Taiwan'ın "egemen ve bağımsız bir ulus" olduğu yönündeki söylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taiwanlı yetkililerin söylemlerinin, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasının da tek ve aynı Çin'e ait olduğu yönündeki tarihsel ve hukuki gerçeği değiştiremeyeceğini belirten Mao, uluslararası toplumun Tek Çin ilkesine olan sarsılmaz bağlılığını da zedeleyemeyeceğini ifade etti.

2758 sayılı BM Genel Kurulu kararının Tek Çin ilkesini açıkça teyit ettiğini belirten Mao, kararda " Çin Halk Cumhuriyeti'nin tüm haklarının yeniden tesis edilmesine ve hükümetinin temsilcilerinin Çin'in Birleşmiş Milletler'deki tek meşru temsilcileri olarak tanınmasına" karar verildiğini hatırlattı.

Mao, söz konusu kararın siyasi, hukuki ve usul açısından Taiwan dahil tüm Çin'in BM'deki temsili meselesini kesin olarak çözüme kavuşturduğunu belirterek, BM'de Çin'e ait yalnızca tek bir sandalye bulunduğunu ve "iki Çin" ya da "bir Çin, bir Taiwan" diye bir durumun söz konusu olmadığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Taiwan'a: 2758 sayılı karar uyarısı, Lai'nin sözleri gerçeği değiştiremez - Son Dakika

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